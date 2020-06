Black Sabbath und ihr neues Album "13"

Und bereits das erste Stück des eindeutig in Anspielung aufs böse Image „13“ betitelten Albums (es ist das insgesamt 19., das neunte mit Osbourne) beweist Traditionsbewusstsein: „End Of The Beginning“ zitiert das programmatische Stück „ Black Sabbath“ von 1970 fast peinlich genau. Und so geht es weiter: Wenn man böse sein will, dann kann man die acht Stücke des Albums als Selbstkopie bezeichnen, als Black Sabbath im Malen-nach-Zahlen-System rekonstruiert: Tony Iommis Gitarrenriffs knurren, Ozzy Osbourne heult den Mond an (tiefer als früher), die Bass-Saiten schlackern (und Geezer Butler hat wieder viele Schlagwörter wie „satan“ und „god“ in die Texte gestreut). Andererseits: Wen sollen sie kopieren, wenn nicht sich selbst?