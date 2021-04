Black Horror: Schwarze Geschichte, schwarzer Horror

In dessen Schatten muss sich nun „Them“ (Amazon Prime Video) stellen. Ähnlich wie „Lovecraft Country“, wo sich ein Afroamerikaner in den 50er-Jahren mit weißen Suprematisten und Monstern herumschlagen muss, spielt auch „Them“ in den Fifties.

Auf der Suche nach einem Neuanfang zieht die schwarze Familie Emory nach Los Angeles in den Stadtteil Compton. Kaum hat sie ihr adrettes Vororthaus unter der glänzenden kalifornischen Sonne bezogen, findet sie sich sofort von feindlichen weißen Nachbarn umringt.

Die rassistischen Anrainer vergiften den Hund der Emorys, urinieren auf deren Wäsche und sind an fiesen Finessen kaum zu überbieten. Die Emorys wiederum kämpfen mit Traumata, die sich in Form von Geistererscheinungen und unfassbar grauenhaften Rückblenden in die Vergangenheit manifestieren.

Die Torturen, die die Familie durchlaufen muss, scheinen schier grenzenlos. Und die Bosheit der Weißen ist meist derartig krass, dass man sich schnell distanzieren kann. Stilistisch treffsicher, herausragend gespielt, aber inhaltlich schwer überlastet, bietet „Them“ unguten Grusel – Fortsetzung folgt.