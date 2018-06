Billy gegen "Goliath": Anwaltsserie geht in die zweite Staffel

Einen wirklich fitten Eindruck macht Billy McBride (Thornton) nicht, als ihn die junge Anwältin Patty (Nina Arianda) um Hilfe bei einem Fall bittet: Der einst so angesehene Jurist wurde aus seiner eigenen Kanzlei geworfen, seine Frau hat ihn verlassen. Statt zur Arbeit fährt McBride morgens in seine Stammkneipe. Unfrisiert. Doch die junge Kollegin mit den großen Sonnenbrillen kann ihn überzeugen, in den Kampf gegen ein großes Rüstungsunternehmen zu ziehen – und damit gegen seine ehemalige Kanzlei.