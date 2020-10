Bill Murray in "On the Rocks": Vater, der schlechte Eheberater

Und dann wäre da auch noch der lange Schatten eines dominanten Vaters...

Er tritt auf in Form von Bill Murray, der aussieht, als käme er gerade von einem Werbedreh für amerikanischen Whiskey aus Tokio zurück. Seit seiner Rolle in „Lost in Translation“ (2003), der Coppola einen Oscar für Bestes Drehbuch einbrachte, war Murray in keinem Spielfilm der Regisseurin mehr zu sehen, sieht man von dem Netflix-Weihnachtsspecial „A Very Murray Christmas“ ab.

Sein Comeback in „On the Rocks“ wiegt schwer in vieler Hinsicht: Zum einen, weil es Billy Murray ist, den das Publikum liebt; zum anderen, weil er den Film fröhlich an sich reißt.