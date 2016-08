Bilderbuch überraschen mit neuem Video

Ein stilisiertes Sektglas mit Schwimmreifen auf dem Gel-artigen Inhalt, geschwenkt von einer schwarzen Roboter-Hand. Dazu zwei bluesige Gitarren und die Stimme von Maurice Ernst, der balladesk aber exaltiert die entrückende Macht der Liebe besingt.

Dieses sensationelle Video haben Bilderbuch jetzt ohne Kommentar auf YouTube veröffentlicht. Es ist der Auftakt zur Kampagne zum vierten Album der Wiener Band, das den ganzen Sommer still und heimlich vorbereitet wurde. Deshalb wollte das Quartett rund um den Auftritt beim FM4-Frequency-Festival keine Interviews geben und zeigte auf seiner Website lange nur kryptisch das Wort "Baba". Das sollte wohl nur den Abschied von den Aktivitäten rund um das umjubelte "Schick Schock"-Album markieren, das Ernst und seine Freunde in ganz Europa in den Starstatus katapultierte.

Wann das vierte Album erscheinen wird, wurde noch nicht bekannt gegeben. Der Titel aber ist vermutlich "Magic Life". Die beiden Worte werden nämlich am Schluss des "Sweetlove"-Videos eingeblendet, nachdem die Roboterhand in Stücke zerfallen ist und das Sektglas übrig bleibt.