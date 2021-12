Bildbände: Von Kunst, Propaganda über Voyeure bis hin zu einer Spinne

Ai Weiwei ist Chinas bekanntester Regimekritiker – und Sohn des Dichters Ai Qing, der einst in ein Umerziehungslager gesteckt wurde. Ai Weiweis Autobiografie, bei Penguin erschienen, erzählt die Geschichte von Vater und Sohn in großer Detailgenauigkeit – und gibt dabei Einblicke in Chinas tief wurzelnde Obsession mit der Überwachung seiner Bürger.