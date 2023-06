Bilanz der Wiener Festwochen: "2023 war fordernd, aber gut"

83 Vorstellungen seien zu 100 % und 33 zu über 90 % ausgelastet gewesen. Wie hoch der Anteil der gratis bzw. verbilligt abgegeben Karten war, wurde in der Aussendung der Festwochen nicht bekannt gegeben. Verschwiegen werden zudem die Erlöse aus dem Kartenverkauf.

In der Festwochen-Ausstellung „Ohmmm age Oma je ohomma mama“ von Laure Prouvost waren bisher 5.351 Besucher (Ausstellungsende: Oktober 2023). Inklusive der Eröffnung am Rathausplatz (14.000 Personen am Platz) und der Veranstaltungen bei freiem Eintritt kamen die Wiener Festwochen auf insgesamt 66.756 Besuche.

2022 waren bloĂź rund 30.000 Karten ausgegeben worden - und die Auslastung hatte nur 83 Prozent betragen.