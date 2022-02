Biennale Venedig: Jürgenssen und Kogelnik in der Hauptausstellung

Rosa, Rosae, Rosam...

Die weiteren Namen mit Österreich-Bezug, die in Alemanis Auswahl aufscheinen, muss auch der Kunstkritiker googeln: So ist Rosa Rosà, eine Schriftstellerin und Multi-Artistin aus dem Kreis der italienischen Futuristen, mit von der Partie. Die Künstlerin - sie schuf Literatur, aber auch Bilder und Keramik - wurde 1884 als Edith von Haynau in Wien geboren und ging nach ihrer Hochzeit 1908 nach Rom, wo sie 1978 starb.

Ebenfalls nicht unbedingt für schnelles Namedropping in Österreich geeignet ist Mirella Bentivoglio, die 1922 als Tochter italienischer Eltern in Klagenfurt zur Welt kam und sich später als konkrete Poetin profilierte. Sie starb 2017 in Rom.

Da diese Österreicherinnen alle nicht mehr auf Erden weilen, können sie auch nicht gemeint sein, wenn Alemani schreibt, dass sich ihr Konzept für "The Milk of Dreams" in "vielen Gesprächen mit Kunstschaffenden im Lauf der vergangenen Jahre" entwickelt habe. Wohl aber dürften sie etwas zu dem Problemfeld zu sagen haben, das sich der Kuratorin auftat: "Wie ändert sich die Definition des Menschen? Was definiert Leben, was unterscheidet Pflanze und Tier, Mensch und Nicht-Mensch? Was ist unsere Verantwortlichkeit gegenüber dem Planeten, den Menschen und anderen Lebewesen? Und wie sähe das Leben ohne uns aus?" Dies seien leitende Fragen der heurigen Biennale, so Alemani.