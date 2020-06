Biedere "Carmen" zum Finale der Berliner

Die letzte Premiere des Berliner Eliteorchesters beim 1967 von Herbert von Karajan gegründeten Festival reihte sich nahtlos in das ein, was man unter der Führung von Simon Rattle schon in den vergangenen Jahren bei den Salzburger Osterfestspielen im Opernfach gesehen hatte: biederes Mittelmaß.

Georges Bizets "Carmen" hatte der Dirigent zum Abschied angesetzt, ehe die Berliner Philharmoniker ab 2013 zu Ostern in Baden-Baden spielen, während in Salzburg Christian Thielemann und die Sächsische Staatskapelle Dresden einziehen. Für eine "Carmen"-Produktion beim teuersten Festival der Welt braucht man aber geradezu zwingend eine adäquate Carmen. Und einen ebensolchen Escamillo. Beides ist in Salzburg nicht der Fall.