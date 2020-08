Beyoncés Statement zur rechten Zeit

Zu Beginn des knapp 90 Minuten dauernden Musikvideos blickt man in traurige, aber auch hoffnungsvolle und stolze (schwarze) Gesichter. Schnitt. Ein Fluss bahnt sich den Weg durch die Landschaft. Dazu berichtet ein Erzähler – begleitet von orientalisch-afrikanischen Klängen – davon, dass alle Menschen gleich und miteinander verbunden sind. Es könnte sich hierbei auch um den Anfang einer Universum-Folge handeln. Aber dann widmet sich die Kamera der Hauptdarstellerin: Beyoncé. Sie schaukelt am Strand ein Baby in den Schlaf. Dabei singt sie aber kein Wiegenlied, sondern den Song „Bigger“, in dem sie zu luftigen Keyboard-Flächen und sanftem Getrommel die Richtung vorgibt: Kopf rauf, Brust raus – sei stolz darauf, schwarz zu sein!

Weiter geht’s mit „Find Your Way Back“ und anderen Liedern, die bereits im Rahmen des „König der Löwen“-Remakes auf dem dazugehörigen Album „The Lion King: The Gift“ (2019) veröffentlicht wurden. Bis auf eine Handvoll neuer Titel wie das tolle „Black Parade“ ist „Black Is King – zumindest musikalisch – ein alter Hut. Die Bilder dazu sind aber neu. Und haben eine klare Botschaft. Eine bessere Welt ist möglich, in der Schwarze und „Brown Skin Girls“ die gleichen Rechte und Chancen haben. Es sind Visionen einer unbeschwerten Welt. Nachzusehen auf Disney+.