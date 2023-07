Bewahrte Kunst vor der Zerstörung: Der letzte "Monuments Man" ist tot

Einsatzort Salzburg

Barancik, 1924 in Chicago geboren, war im Krieg in Salzburg stationiert und half dort über mehrere Wochen mit, geraubte Kunstschätze zu einem Sammelpunkt zu überstellen und zu bewachen. "Ich war nicht nur von der Schönheit der Stadt fasziniert, sondern auch von den Leuten in der Abteilung", wird er auf der Website der "Monuments Men and Women Foundation" zitiert. "Sie waren meist älter und sehr gebildet in Kunstdingen."