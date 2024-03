Laetitia Colombani schlug eine Welle der Liebe entgegen. Tatsächlich gelang der zierlichen Französin, Jahrgang 1976, mit „Der Zopf“ ein Bestseller: Die Geschichte von drei Frauen auf drei unterschiedlichen Kontinenten verkaufte sich in Frankreich an die zwei Millionen Mal – was auf eine Gesamtleserschaft von bis zu sieben Millionen Menschen schließen lässt; und wurde in 40 Sprachen übersetzt.

Ganz kann sie sich den umwerfenden Erfolg auch nicht erklären, gibt Laetitia Colombani im KURIER-Gespräch zu: „Frauen aller Altersgruppen und mit unterschiedlichem Background fühlten sich von meinem Buch angesprochen. Sie alle haben es an andere Frauen, Freundinnen, Mütter weitergegeben. Die Leserinnen haben mir immer wieder erzählt, wie nah sie sich meinen Figuren fühlen.“