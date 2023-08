Bestes Theater 2022/23: Handke, Hummel, Helikopter

Zum Theater des Jahres wurde das Deutsche Theater in Berlin erklärt – für die letzte Saison von Ulrich Khuon. Auf den 72-Jährigen folgt jetzt Iris Laufenberg, zuletzt Direktorin in Graz. Nachfolgerin Andrea Vilter und das Schauspielhaus Wien zeigen diesen Herbst „Bühnenbeschimpfung“ von Sivan Ben Yishai – das Stück des Jahres.

Schauspieler des Jahres sind Wiebke Mollenhauer (in Sarah Kanes „Gier“ am Schauspielhaus Zürich) und Ex-Burg-Star Joachim Meyerhoff (als Trigorin in Tschechows „Die Möwe“ an der Berliner Schaubühne).