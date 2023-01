Beste Sängerin aller Zeiten: Céline Dion nicht in "Rolling Stone"-Liste

US-Soulsängerin Aretha Franklin ("Respect") führt die aktuelle Liste der besten Sängerinnen und Sänger aller Zeiten des Musikmagazins Rolling Stone an. So weit, so nachvollziehbar. Für deutlich mehr Verwunderung sorgte hingegen, dass es die fünffache Grammy-Gewinnerin Céline Dion gar nicht erst unter die Top 200 geschafft hat.

"Bei allem Respekt: Céline Dion, die wohl beste Gesangstechnikerin aller Zeiten, nicht in diese Liste aufzunehmen, grenzt an Verrat", schrieb etwa Musikproduzent Jamie Lambert auf Twitter. In der britischen Zeitung "Daily Mail" hieß es: "In den Top Ten auf der Rolling-Stone-Liste gibt es keine großen Überraschungen, außer dass Dion übergangen wurde." Die 54-Jährige äußerte sich zunächst nicht selbst dazu.