Céline Dion verschiebt Europatournee auf 2023

Die vertagte Tournee soll nun am 24. Februar 2023 in Prag starten, das geplante Konzert in der Wiener Stadthalle soll nun am 22. März 2023 stattfinden. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit, heißt es auf der Website Dions, Details sollen mit den lokalen Veranstaltert geklärt werden.