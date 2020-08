Berliner Berghain wird ab 9. September zur Kunsthalle

Zwei Aushängeschilder des jungen Berlin, die Clubkultur und die Kunstszene, gehen damit eine imageträchtige Zweckehe ein. "In Berlin gibt es europaweit die größte Dichte an Ateliers und Kunstwerkstätten – Künstler_innen aus aller Welt ziehen an diesen Ort, um von hier aus arbeiten zu können", heißt es auf der Website von "Studio Berlin". "Im Frühjahr 2020 trafen drastische Veränderungen ein (...) Das Nachtleben in Berlin wurde ebenso gänzlich stillgelegt. Aus dieser Situation heraus fanden sich Boros und das Berghain zusammen."

Gemeinsame Wurzeln hatten der Techno-Club und die Kunststiftung des Medienunternehmers Boros aber auch schon vorher: Die Boros Fondation zeigt ihre Bestände nämlich heute im Bunkergebäude in der Friedrichstraße, in dem in den 1990er Jahren legendäre Fetisch-Partys stattfanden. Aus diesen ging wiederum das heutige Berghain hervor.