Berlinale: Zarte Zeitreisen, fiese Nachbarn

Danach würde man gern ein Bier trinken.

Am besten in einer Eckkneipe namens „Zur Brust“, so wie Daniel Brühl in seinem Regiedebüt „Nebenan“, das nach einem Drehbuch von Daniel Kehlmann entstand. Brühl übernimmt darin auch die Hauptrolle und spielt gekonnt mit seiner eigenen Starpersona: Er heißt auch Daniel, ist erfolgreicher Schauspieler und hofft auf seine erste Rolle in einem Superhelden-Film. Bevor er zu einem Casting nach London aufbricht, kehrt er noch einmal für einen Morgenkaffee in seinem Stammlokal ein. Dort lungert ein Gast herum und entpuppt sich als Daniels Nachbar. Ein ruppiges Gespräch beginnt, das zunehmend zu eskalieren droht.