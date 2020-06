Berlinale: Wüsten-Epos mit Nicole Kidman

Auch sonst hielt sich Herzog schadlos an seinen Stars. Neben Nicole Kidman als Gertrude Bell spielen James Franco und Damian Lewis (Serienheld aus "Homeland") ihre unglücklichen Liebhaber. Herzog schwelgt in epischen Wüstenlandschaften und überstrapaziert ein riesiges Streichorchester auf seinem Soundtrack. Vieles in "Queen of the Desert" sieht für Herzog-Verhältnisse relativ konventionell aus, doch schafft er es immer wieder, kleine Irritationen und Verrücktheiten einzubauen. So brüllen die Dromedare, auf denen die kleine Karawane von Gertrude Bell durch die Wüste zieht, wie die Wahnsinnigen gegen die Geigenmusik an. Auch eine Kussszene sorgt für Überraschungen: James Franco und Nicole Kidman besteigen einen Holzturm mitten in der Wüste und wollen sich dort romantisch in die Arme sinken – da springt plötzlich ein Geier ins Bild und sprengt das Pärchen auseinander.

"Ich dachte ja, die Geier-Szene steht im Drehbuch und wird mit einem Tiertrainer gedreht", muss James Franco noch im Nachhinein über seine eigene Naivität lachen. Tatsächlich hatte Herzog den Vogel unterwegs zufällig aufgegriffen und spontan in die Szene eingebaut. Von Tiertrainer keine Rede, prompt schnappte der Geier nach Frau Kidman – und schaffte damit eine wunderbare Werner-Herzog-Szene.