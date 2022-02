Berlinale-Wettbewerb geht ins Finale: Im Autowrack der Existenz

Mit einem viel jüngeren Mann bekommt es auch die österreichische Schauspielerin Sophie Rois in dem zünftigen deutschen Wettbewerbsbeitrag „A E I O U – Das schnelle Alphabet der Liebe“ zu tun. In der heiteren Erzählung von Regisseurin Nicolette Krebitz, die zuletzt mit ihrem ungewöhnlichen Liebesfilm „Wild“ auffiel, wird Sophie Rois in der Rolle einer zugeknöpften Schauspielerin namens Anna von einem jungen Burschen die Handtasche gestohlen.

Kurze Zeit später wird sie dazu engagiert, einem Problemschüler Sprechunterricht zu geben. Und plötzlich sitzt ausgerechnet der Taschendieb – er heißt Adrian – vor ihrer Nase.