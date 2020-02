Berlinale startet mit neuer Doppelspitze und neuen Programmen

"Ein hundertprozentiger Wienfilm"

Noch weiß man nicht genau, wie sich die neu geschaffene Berlinale-Wettbewerbsschiene „ Encounters“ entwickeln wird. Aber genau das findet die österreichische Regisseurin Sandra Wollner, deren Spielfilm „The Trouble with Being Born“ in „ Encounters“ seine Premiere feiert, ganz besonders spannend: „Das ist wunderbar“, freut sich die 37-jährige Steirerin im KURIER-Gespräch: „Es ist schön und wichtig, auf einem großen Festival wie der Berlinale platziert zu werden. Und diese neue Sektion bekommt viel Aufmerksamkeit.“

„The Trouble with Being Born“ ist Wollners zweiter Spielfilm: „Es geht um einen kindlichen Androiden in Gestalt eines jungen Mädchens und dessen Reise durch eine Welt, die ihm nichts bedeutet“, sagt Wollner. Gedreht wurde in der Wiener Großfeldsiedlung und in Niederösterreich. Doch Wollner ist nicht nur für die Premiere ihres Films Gast der Berlinale, sondern auch im Rahmen der „Co-Pro Series“, wo Wollner das Mystery-Serienprojekt „Snow“ („Schnee“) gemeinsam mit Barbara Albert präsentieren wird.