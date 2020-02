Berlinale: Sieg des politischen Kinos

Die Letzten werden die Ersten sein: Das Drama „Es gibt kein Böses“ des iranischen Regisseurs Mohammad Rasoulof lief als letzter Beitrag im Hauptwettbewerb der diesjährigen Berlinale – und holte sich den Goldenen Bären für den besten Film.

Mit flammenden Worten der Anerkennung überreichte Jeremy Irons, Präsident der Preis-Jury, die Bären-Statue Rasoulofs sichtlich gerührten Tochter Baran. Der Regisseur selbst, einer der nachdrücklichsten Stimmen des iranischen Kinos, hatte nicht die Erlaubnis erhalten, aus dem Iran auszureisen; bereits 2017 war ihm sein Pass abgenommen worden.

In ihrer Dankesrede betonte die in Deutschland lebende Baran Rasoulof, wie traurig sie sei, dass ihr Vater nicht hier sein konnte. Auch die weiteren Mitglieder von Rasoulofs Filmteam, die im Gala-Publikum in Berlin saßen, weinten bitterlich.

Allein, dass Rasoulofs in vier Episoden erzählter, wortgewaltiger Film überhaupt entstand, grenzt an ein Wunder in Anbetracht der Repressalien, denen der regimekritische Regisseur ausgesetzt ist. In „Es gibt kein Böses“ geht es um die Todesstrafe im Iran und die Verstrickung von Moral, Schuld und Zivilcourage derjenigen, die den Befehl zur Tötung ausführen müssen.