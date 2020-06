Sergej Eisenstein mit einem roten Fähnchen im Hintern

Tatsächlich verbrachte Eisenstein 1931 ein knappes Jahr in Mexiko und drehte dort den Film "Qué viva Méxiko", der jedoch Fragment blieb. Für Eisensteins künstlerische Produktion interessiert sich Greenaway allerdings herzlich wenig; stattdessen konzentriert er sich auf dessen sexuelles Erwachen und eine Affäre, die er mit seinem mexikanischen Führer hat. Gut möglich, dass Greenaways Kasperliade schon allein wegen einer sehr expliziten Anal-Sex-Szene berühmt wird, die damit endet, dass der Mexikaner Eisenstein ein rotes Fähnchen in den Hintern steckt. Im homophoben Russland könnte es schwierig werden, dafür einen Verleiher zu finden. Mit Splitscreens, wilden Montagen und kreiselnder Kamera entfacht Greenaway einen ermüdend manierierten Bilderrausch, der an Filme wie " Moulin Rouge" erinnert.

Bleibt nur zu hoffen, dass die Preisjury der Berlinale unter US-Regisseur Darren Aronofsky nicht allzu großen Gefallen daran findet.