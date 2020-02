Berlinale: Nenn’ mich nicht Flüchtling!

Ein afrikanischer Flüchtling („Nenn’ mich nicht Flüchtling! Nenn’ mich Einwanderer!“) aus Guinea-Bissau namens Francis (Welket Bungué) übernimmt die Rolle des Franz Biberkopf und versucht sein Glück in Deutschland. Eigentlich will er nur „gut sein“, wie uns eine Erzählerstimme aus dem Off versichert, aber „man lässt ihn nicht“. In fünf Akten erzählt Qurbani in hochpolierter, zum Schwulst neigender Bildsprache den Niedergang seines Anti-Helden.