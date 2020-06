Berlinale: Minichmayrs Glanzleistung

Wie umgehen mit der Situation? Zur Polizei gehen? Verdrängen oder die Fahrerflucht gestehen? Wie wird man im kleinen Ort darauf reagieren? Gibt es Gnade? Diese Unsicherheit, die Beklemmung lässt das Paar einander wieder näherkommen. Und man schaut sowohl Minichmayr, die in diesem Film auch Norwegisch sprechen muss, als auch Vogel gebannt bei ihrem exzellenten Spiel zu.

Dass der Film in Berlin gewinnt, ist aber unwahrscheinlich. Bei der ersten Vorführung gab es sogar einige Buhs, die nicht ganz nachvollziehbar sind.

Die beiden anderen gezeigten deutschen Filme haben jedenfalls bessere Chancen auf den Goldenen Bären: "Barbara" von Christian Petzold, ein DDR-Drama mit Nina Hoss in der Hauptrolle. Und "Was bleibt" mit Corinna Harfouch und Lars Eidinger – eine famose, entlarvende Familiengeschichte.

Einer der großen Topfavoriten ist "Tabu" von Miguel Gomes, einem portugiesischen Regisseur. Dieser erzählt in Schwarz-Weiß-Bildern vom verlorenen Paradies in Afrika und der Gegenwart in Lissabon. Eine altmodische Liebesgeschichte, fabelhaft geschrieben, humorvoll, traurig und schräg.