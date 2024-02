Berlinale im Finale: Favoriten für den Goldenen Bären und "Supersex“

Die Berlinale geht am Wochenende zu Ende, und zwar ganz „ohne Glanz und Gloria“, wie sich ein Vertreter des deutschen Feuilletons beschwerte. Was auf dem Filmfestival in Cannes undenkbar wäre, hätte in Berlin System: Ehrengäste der Filmpremieren schreiten in Sneakers und im Strickpulli über den roten Teppich. „In Deutschland setzt man ungeniert auf Schlabberlook“, seufzte die Berliner Zeitung und zeigte vergrämt Fotos von deutschen Stars wie Nina Hoss im hellblauen Sackmantel oder Schauspielern aus dem deutschen Wettbewerbsfilm „Sterben“ – mit Ronald Zehrfeld in Jeans und Sweatshirt.

Heute, Samstag, am Abend findet die Preisverleihung des Goldenen Bären statt. Vielleicht wird es bei der Gelegenheit ja doch noch eleganter. Eine siebenköpfige, internationale Jury, die von der kenianischen Schauspielerin Lupita Nyong’o („Black Panther“ und „Wir“) angeführt wird, entscheidet über die Hauptpreise der 74. Berlinale. Unter den Juroren sitzen auch der Regisseur Christian Petzold, der spanische Extremfilmemacher Albert Serra oder die italienische Schauspielerin Jasmine Trinca. Letztere war während der Berlinale übrigens auch auf der Leinwand zu sehen. In der etwas holprigen Netflix-Serie „Supersex“ (abrufbar ab 6. März) spielt sie die tragische Jugendfreundin des italienischen Pornostars Rocco Siffredi, der persönlich zur Premiere in Berlin angereist kam – in Frack und Fliege.