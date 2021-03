Berlinale: Flirten ist schwer zu programmieren

Die Berlinale online hat begonnen. Ab sieben Uhr früh werden Filme freigeschalten, die man sich 24 Stunden anschauen kann, ehe der Link erlöscht. Das Programm wechselt täglich, so wie bei einem normalen Festivalbetrieb auch. Nur muss man nicht zwischen Kinosälen oder Veranstaltungsorten, verteilt in Berlin, hin- und herhuschen, sondern erhält jeden Film per Mausklick.

Die übliche Qual der Wahl bleibt – ganz abgesehen von dem fehlenden Festivalflair und seinen Kinos. Gleich am ersten Tag gibt es in den Programmsektionen 22 Filme, unter denen man aussuchen kann, welche man verpassen wird müssen.

Im Online-Angebot des Wettbewerbs steht Maria Schraders „Ich bin dein Mensch“ an erster Stelle. Insofern könnte man ihn als den inoffiziellen Eröffnungsfilm betrachten, denn vergnüglich und Mainstream-tauglich genug für einen netten Galaabend wäre er.