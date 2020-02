Berlinale: Falscher Perser, echte Erinnerung

Von der (politischen) Kunst, Fragen aufzuwerfen, spricht auch der neue Berlinale-Leiter Carlo Chatrian im Geleitwort zu seinem diesjährigen Filmprogramm: Filme seien eine Aufforderung an die Zuschauer, sich von Gewissheiten zu lösen.

Genau diesen Versuch unternimmt der israelische Filmemacher Ra’anan Alexandrowicz: In seiner Doku „The Viewing Booth“ zeigt er einer jungen Frau namens Maia Levy, Studentin an einer amerikanischen Universität, Videos aus dem Internet. Diese Filme stammen sowohl von pro-israelischen Plattformen, als auch von der Menschenrechtsorganisation B’Tselem; sie alle dokumentieren die Präsenz des israelischen Militärs in der Westbank.

Doch gerade die Filme von B’Tselem entwerfen ein kritisches Bild vom Vorgehen des Militärs gegenüber den Palästinensern: So sieht man etwa, wie maskierte Soldaten in das Haus einer Familie eindringen und die Kinder erschrecken, oder wie junge Israelis Steine auf Palästinenser werfen und die daneben stehenden Soldaten tun, als würden sie es nicht bemerken.