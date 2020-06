Die Mona Lisa von Österreich

Die wahre Geschichte rund um die "Goldene Adele" ist ein wenig anders als im Film "Woman in Gold" – zumal es eine Vorgeschichte gibt. Ende 1997 wurden in New York zwei Bilder von Egon Schiele aus der Sammlung Leopold beschlagnahmt, weil sie im Verdacht standen, NS-Raubkunst zu sein. In Wien setzten nun hektische Provenienzforschungen ein, an denen sich Journalisten beteiligten. Am 14. Februar 1998 berichtete der Standard über den Fall Rothschild, eine Woche später legte Hubertus Czernin den Fall Bloch-Bauer dar.

Am 5. November begann "Der Kampf um Klimt": Maria Altmann, die nach einer abenteuerlichen Flucht vor dem NS-Regime seit 1940 in den USA lebte, erhob Anspruch auf fünf Gemälde von Klimt, die ihrem Onkel Ferdinand Bloch-Bauer gehört hatten. Sie befanden sich seit der NS-Zeit in der Österreichischen Galerie Belvedere. Konkret ging es um die Porträts " Adele Bloch-Bauer I", genannt die "Goldene Adele", und " Adele Bloch-Bauer II" sowie drei Landschaftsbilder.

Ende Juni 1999 lehnte der Rückgabebeirat eine Restitution ab: Die Republik fühlte sich aufgrund einer Passage im Testament von Adele Bloch-Bauer zu Recht im Besitz der Gemälde. Die damalige ÖVP-Kulturministerin Elisabeth Gehrer verweigerte Maria Altmann Gespräche über eine gütliche Einigung. In der Folge brachten die Bloch-Bauer-Erben Klage ein – zunächst in Wien. Es wären aber 1,74 Millionen Euro an Gebühren zu entrichten gewesen. E. Randol Schoenberg, der Anwalt von Maria Altmann, klagte daher die Republik Österreich im August 2000 in Los Angeles.

Österreich bestritt natürlich die Zuständigkeit des US-Gerichts, doch auch die Berufung half nichts: Im Juni 2004 erkannte das Höchstgericht in Washington die Zuständigkeit an. Mitte Mai 2005 einigten sich die Parteien auf ein Schiedsverfahren. Am 15. Jänner 2006 sprach sich das dreiköpfige Schiedsgericht für die Rückgabe aus.

Die fünf Klimt-Bilder wurden am 14. März 2006 nach L.A. transportiert. Der Kosmetikhersteller Ronald S. Lauder erwarb die "Goldene Adele" für die Neue Galerie in New York um 135 Millionen Dollar, damals 106,7 Millionen Euro. Die restlichen vier Bilder gelangten am 8. November 2006 bei Christie’s in New York zur Versteigerung. Maria Altmann starb am 7. Februar 2011 – wenige Tage vor ihrem 95. Geburtstag.