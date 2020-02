Berlinale: Auch mit Stars kann es ziemlich langweilig werden

Im Vergleich zu den großen Filmfestivalkonkurrenten Cannes und Venedig, ist die Berlinale vergleichsweise unglamourös. Zwar schwoll sie in der Ära des Ex-Direktors Dieter Kosslick zu einem Großereignis mit vielen Filmen und – wenn möglich – vielen Star-Besuchen an. Aber im Vergleich mit Cannes und Venedig ist Berlins Glamour-Faktor niedrig.

Immerhin folgt unter der neuen künstlerischen Leitung von Carlo Chatrian dem Eröffnungs-Stargast der Berlinale, Sigourney Weaver, niemand Geringerer als Johnny Depp auf dem roten Teppich. Der „Fluch der Karibik“-Schauspieler präsentierte in der Schiene „ Berlinale Special“ das Drama „Minamata“ und bezeichnete es bei dieser Gelegenheit als eine der wichtigsten Arbeiten seiner Karriere. Die Geschichte, die er „erzählen musste“, beruht auf wahren Ereignissen und rekapituliert die Massenvergiftung einer japanischen Kleinstand mit Quecksilber. Ein skrupelloser Konzern leitet Gifte in die Gewässer und nimmt die resultierenden, schrecklichen Erkrankungen der umliegenden Bevölkerung wissentlich in Kauf.