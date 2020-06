Berlinale: Angelina Jolies Regiedebüt

"In The Land Of Blood And Honey" behandelt das Grauen des Bürgerkriegs im ehemaligen Jugoslawien. Danijel (Goran Kostič) und Ajla ( Zana Marjanović) flirten miteinander – durch ein Bombenattentat wird die sich anbahnende Affäre jäh unterbrochen. Die beiden finden einander aber unter schlimmen Voraussetzungen wieder: Er als serbischer Soldat, sie als aufgrund ihres muslimischen Glaubens verfolgte Bosnierin. Er versucht sie vor

Vergewaltigungen zu schützen – unter großem Risiko: Sein Vater ist General. Sie weiß nicht recht, wie sie mit der Sonderstellung umgehen soll und fühlt sich ihrer Volksgruppe nach wie vor verbunden. Der Film ist eine Abrechnung mit den alles zerstörenden Kriegsmechanismen, voller brutaler Details, die an Kriegsverbrechen in Srebrenica oder in Sarajewo denken lassen, nur in wenigen Bildern klischeehaft, ganz und gar unamerikanisch, weil es um Banalitäten wie ein Happy End trotz Liebesgeschichte nicht geht.

Jolie war zuletzt mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert. Diesen exzellenten Film in bosnischer Sprache machen diese jedoch nicht kleiner. Er wäre ein logischer Gewinner des goldenen Bären, läuft aber nur in einer "Special"-Reihe.