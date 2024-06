Der französische Fluxus-Künstler Benjamin "Ben" Vautier ist tot

Der französische Künstler Ben ist tot. Wie mehrere Medien einstimmig berichteten, wurde er am Mittwoch leblos in seinem Haus in Nizza an der Côte d"Azur aufgefunden. Laut des Fernsehsenders "BFMTV" ist eine Untersuchung eingeleitet worden, um die Todesursache festzustellen. Die Zeitung "Le Monde" berichtete, er habe kurz zuvor seine Frau Annie verloren.