Britten-Premiere in der Staatsoper: Keine Freud' an Sommernachtstraumdeutung

Es gibt sie, die Träume, durch die man durch muss, und wenn man aufwacht, weiß man mehr über sich selbst, vielleicht auch Sachen, die man gar nicht wisssen will. Es gibt aber auch diese Wunscherfüllungs-Wohlfühlträume, die zwar vielleicht nicht dem inneren Fortkommen förderlich, aber emotional heilsam sind: Alles ist darin ungefährlich und wohlig, bekannt und sehnsuchtserfüllend. Die Neuproduktion von Benjamin Brittens "A Midsummer Night's Dream", die am Mittwoch in der Wiener Staatsoper Premiere hatte, ist eindeutig zweiteres. Das Publikum erfreute sich an der Feenwelt im Einheitsbühnenbild mit ihren Liebeswirrungen, ihrem handgemachten Theaterwerk und insbesondere auch dem akrobatischen Puck-Darsteller.