Der Mann, der Jesus spielt, ist aus der Kirche ausgetreten

Sänger Ben Blümel , der im RTL-Musical „Die Passion“ den Jesus Christus spielt, ist nach eigenen Worten aus der Kirche ausgetreten. „Ich würde mich heute noch als gläubig bezeichnen, auch wenn ich aus der Kirche ausgetreten bin“, sagte der 42-Jährige in einem dpa-Interview. „Man kann zum Glauben stehen, wie man will - ich glaube aber, dass Jesus als Figur für Dinge steht, die uns gut tun. Nächstenliebe. Sich selbst nicht der Erste zu sein. Für seinen Liebsten auf etwas zu verzichten. Das ist eine gute Message.“

Über den christlichen Glauben sagte Blümel: „Ich mache mir schon Gedanken über den Glauben. Ich bin in den Katholizismus hineingeboren worden, so kann man das sagen. Dann habe ich in jungen Jahren einen guten Freund verloren und erstmals an Gott gezweifelt.“

Moderator im Kinderfernsehen

Die Kirche sei „momentan nicht der “Place to be„“, so der Sänger. „Als Institution macht sie aber Sinn, finde ich. Es geht im Kern darum, dass man aufeinander achtet, dass man weiß, was der andere macht. Heute weiß man oft nicht einmal, wie der eigene Nachbar heißt. Gerade hier in Berlin, wo ich lebe.“