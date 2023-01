Belle & Sebastian haben die gute Laune für sich entdeckt

Lange Zeit war die 1996 von Sänger und Mastermind Stuart Murdoch in Glasgow gegründete Band ein zuverlässiger Lieferant von geschmackssicheren wie stilvollen Liedern, zu denen man ins Bier weinen, auf der Couch verträumt kuscheln oder in der Indie-Disco seine Neurosen und Ängste betanzen konnte. Zum neuen und kürzlich erschienenen zwölften Studioalbum „Late Developers“ kann man eigentlich nur noch tanzen und schunkeln und Spaß haben. Das Motto der Band lautet neuerdings: Gute Laune statt Depression. Dieser Wandel kommt aber keineswegs plötzlich – er hat sich länger angekündigt: Schon in der jüngeren Vergangenheit schrieben Belle & Sebastian immer wieder auch Nummern, die es sich zwischen Eurodance-Pop und Bierzelt-Schlager gemütlich gemacht haben.