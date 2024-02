Béla Flecks musikalische Spaziergänge auf dem Dach eines Schnellzugs

38 Nominierungen, 15 Gewinne: So lautet die aktuelle Grammy-Statistik für den US-amerikanischen Banjospieler Béla Fleck. In der heurigen Saison sind es zwei Nominierungen – das Werk „As We Speak“, das er mit dem indischen Tabla-Virtuosen Zakir Hussain aufnahm, geht als „Bestes zeitgenössisches Instrumental-Album“ ins Rennen, das darauf enthaltene Stück „Pashto“ als „Beste Weltmusik-Performance“.

Wenn Fleck seine derzeit laufende Europatournee am 18. 2. im Wiener Konzerthaus beschließen wird, steht aber jene Musik am Programm, die wohl am stärksten mit dem Banjo assoziiert wird: Bluegrass, dieser schnelle, treibende Sound, der sich in den 1940ern als Spielart der Country Music entwickelte und nicht zuletzt von Fleck immer weiter entwickelt – und vom Klischee der Hinterwäldler-Musik entfernt – wurde.