Bekannt aus "Erkennen Sie die Melodie?": Monika Strauch gestorben

Die Schauspielerin und Moderatorin Monika Strauch, die einem breiten Fernsehpublikum als Assistentin an der Seite von Moderator Ernst Stankovski bei "Erkennen Sie die Melodie?" bekannt wurde, ist tot. Sie starb bereits am 27. September, wie ihr Mann, Moderator Peter Machac, dem KURIER mitteilte.

Als Schauspielerin war Strauch in Deutschland und Österreich an zahlreichen Bühnen zu erleben, u. a. mit Joachim Kulenkampff oder Harald Juhnke. In Wien war sie u. a. am Volkstheater ("Der Stellvertreter" von Rolf Hochhuth, der Josefstadt oder den Kammerspielen zu sehen.

Im ZDF war sie in 98 Folgen des Melodien-Quizzes zu sehen. Mit Machac war sie 45 Jahre verheiratet.