Bei Isolation Berlin ist alles so schön trostlos

Um diese Selbstzerstörung geht es in „Serotonin“: „Wenn du mich suchst, du findest mich am Pfandflaschenautomat, da hol ich mir zurück, was mir gehört“, heißt es da. Etwas weiter im Song träumt er von der Donau: „Mitten in Berlin träume ich von Wien“.

Zu lachen hat das lyrische Ich von Tobias Bamborschke in den Texten nicht viel. „Wunschlos unglücklich, rastlos ohne Ziel“, lautet das Credo. Die Augenringe hängen dabei tief, die Gitarren schlurfen mal lustlos, mal aufgekratzt durch die Songs und Bamborschke gibt den lebens- wie liebesmüden Kneipenlyriker: „Vergeben heißt nicht vergessen“. Ach, ist das alles trostlos. Trostlos schön.

Tipp: Isolation Berlin stellt heute, Mittwoch, in Wien (Fluc) und tags darauf in Salzburg (Rockhouse) ihr neues Album „Vergifte dich“ vor.