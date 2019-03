Begräbnis: Berührender Abschied von Werner Schneyder

Große Anteilnahme für einen großen Geist: Beim würdigen Abschied von Autor, Regisseur und Kabarettist Werner Schneyder, der am 2. März im 83. Lebensjahr völlig unerwartet verstorben war, versammelten sich langjährige Freunde, Bewunderer und Weggefährten in der Feuerhalle in Simmering. Michael Heltau sang „Mein allerletztes Glas“, die deutsche Schneyder-Version eines Chansons von Jacques Brel, Konstantin Wecker sang „Joe“, Erwin Steinhauer las Aphorismen und Gedichte des Toten, Michael Dangl las die Rede Achim Schneyders an seinen Vater.