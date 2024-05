Beethovens Neunte als TV-Event: Wenn die Freudenfunken in ganz Europa sprühen

Ludwig van Beethoven ließ zur Musik werden, was Friedrich Schiller in seiner Ode „An die Freude“ in Verse setzte. „Alle Menschen werden Brüder“, eine Aufforderung zum Frieden. Ein Eins-Sein, ein Einigsein.

Am 200. Jahrestag der Uraufführung von Beethovens neunter Symphonie in d-Moll demonstrierten der internationale Konzertbetrieb und die Fernsehstationen ORF III mit ARTE, wie das funktionieren könnte. Die „Neunte“ wurde aus vier Konzertsälen in Europa live zeitversetzt übertragen, und das in hochkarätigen Besetzungen: Jeder Satz wurde aus einem der bedeutendsten Häuser Europas eingespielt.