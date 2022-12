Beckmann-Selbstporträt ist teuerstes Werk bei Auktion in Deutschland

Max Beckmanns „Selbstbildnis gelb-rosa“ ist am Donnerstag in Berlin für einen Rekordpreis von 20 Millionen Euro versteigert worden. Das ist das bisher höchste Ergebnis für ein Kunstwerk bei einer Auktion in Deutschland. Das 1943 entstandene Werk des Malers und Bildhauers war zuvor vom Auktionshaus Grisebach auf 23 Millionen Euro geschätzt worden. Der Weltrekord für ein Gemälde des 1950 verstorbenen Malers wurde damit allerdings nicht überboten: Er wurde 2017 in London mit 36 Millionen Pfund (damals umgerechnet rund 41 Millionen Euro) für das Gemälde "Hölle der Vögel" erreicht.