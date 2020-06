Kunststar Meese inszeniert "Parsifal"

Richard Wagners Spätwerk "Parsifal" in der Hand ungewöhnlicher Künstler - nicht das erste Mal wagt sich Bayreuth an diese Konstellation. 2004 holte der damalige Festspielleiter Wolfgang Wagner den Regisseur und Aktionskünstler Christoph Schlingensief auf den Grünen Hügel, um die Oper zu inszenieren. Schlingensiefs Produktion spaltete das Publikum. Dann folgte wieder ein erfahrener Opernregisseur für den "Parsifal", der 1882 in Bayreuth uraufgeführt worden war: Der Norweger Stefan Herheim inszenierte erstmals 2008 das mehrstündige Werk. In diesem Jahr wird seine Produktion zum letzten Mal in Bayreuth zu sehen sein.



Die Titelpartie im neuen "Parsifal" soll in vier Jahren Tenor Klaus Florian Vogt singen. Er bleibt den Bayreuther Festspielen damit eng verbunden. Vogt singt in diesem Jahr den Schwanenritter in " Lohengrin" wieder an der Seite von Annette Dasch als Elsa. Zusammen bildeten sie schon im Vorjahr das Bühnen-Traumpaar von Bayreuth.