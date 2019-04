BartolomeyBittmann: Aufbruch zu neuen Klangwelten

Das kongeniale Duo

BartolomeyBittmann besteht aus Klemens Bittmann ( Violine und Mandola) und Matthias Bartolomey (Cello).

Klemens Bittmann, 1977 in Graz geboren, ließ nach seinem Studium der Violine an der Universität für Musik & darstellende Kunst Graz ein weiteres für Jazzgeige bei Didier Lockwood in Paris folgen. Neben seinen zahlreichen Kollaborationen u. a. mit dem Akkordeonisten Klaus Paier, den Gitarristen Alegre Correa und Wolfgang Muthspiel sowie seiner Lehrtätigkeit an der Kunstuniversität in Graz ist der musikalische Tausendsassa noch als Arrangeur tätig.

Matthias Bartolomey, 1985 in Wien geboren, studierte an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien und am Salzburger Mozarteum. Der in einer Philharmoniker-Familie aufgewachsene Cellist wirkte u. a. im Orchester der Wiener Staatsoper, beim Chamber Orchestra of Europe und dem Mahler Chamber Orchestra mit. Seit 2010 ist er Solo-Cellist bei dem von Nikolaus Harnoncourt gegründeten Concentus Musicus Wien. „Dynamo“ heißt das neue Album des Duos, das kommenden Freitag (17 Uhr) im EMI Music Store in Wien ( Kärntner Straße 30) präsentiert wird.