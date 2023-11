"Barbenheimer" soll Realität werden: Komödie geplant

Internet-Scherze

„Barbenheimer“ ist ein Kofferwort aus den beiden Kinohits „Barbie“ von Greta Gerwig und „Oppenheimer“ von Christopher Nolan. Die mit Spannung erwarteten Filme starteten im Sommer am gleichen Tag im Kino – was Internetnutzer zu zahlreichen Scherzen über das Duell der ungleichen Filme verleitete.

In Österreich sorgte der „Barbenheimer“-Hype von 4. bis 10. August für die mit Abstand erfolgreichste Kinowoche seit 2011. 543.758 Personen kauften sich in dieser sonst eher für Sommeraktivitäten reservierten Zeit ein Kinoticket. Der größte Brocken entfiel mit 155.238 Besuchern auf „Barbie“. „Oppenheimer“ über den Entwickler der Atombombe zog 100.029 an. Mittlerweile sind es bei "Oppenheimer" mehr als 500.000 geworden.



