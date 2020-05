Banalitäten auf der Opernbühne

Während in der Komposition aber immerhin der Anspruch hörbar ist, ein opernhaftes Werk zu gestalten, bleibt die Geschichte von ausgesuchter Plattheit. Die beiden Bereiche passen gar nicht zusammen. Es ist fast wie ein Rosamunde-Pilcher-Film, unterlegt mit großer symphonischer Musik.



Weir will Geschichten aus dem Leben erzählen, das ist auch bei " Achterbahn" (englischer Titel: "Miss Fortune"), basierend auf dem sizilianischen Märchen "Sfortunato", erkennbar. Es geht um reiche Menschen, die durch einen Börsencrash viel verlieren, ein Mädchen, das sich mit harter Arbeit durchschlagen muss, einen Kebab-Budenbesitzer, der auf der Straße landet, einen Waschsalon. Und um einen Lottogewinn und einen Prinzen, der das Mädchen erlöst.



Das ist so oberflächlich und banal gestaltet, dass man permanent mit Gemeinplätzen konfrontiert wird. Lottogewinn ist super - ja eh. Liebe ist noch wichtiger - jö. Frauen freuen sich, wenn sie Blumen bekommen - na dann!



Die Inszenierung von Chen Shi-Zheng ist ebenso plakativ, setzt auf der Bühne ( Tom Pye) einen Pfeil wie auf einem Börsenchart ein, der zum Henkerbeil wird. Dieser Reduktionismus ist dann am kraftvollsten, wenn er durch eine Breakdancer-Gang konterkariert wird.