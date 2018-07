Bachmann-Preis: Wettlesen als Show auf dem Bildschirm

Die im Literaturbetrieb derzeit hoch gehandelte Autorin wuchs in Mödling auf – ihr Text befasst sich mit der Seegrotte in der benachbarten Hinterbrühl, heute eine Touristenattraktion. Was gerne vergessen wird: Im Zweiten Weltkrieg war hier ein Flugzeug-Werk der Nazis untergebracht, in dem KZ-Häftlinge unter unmenschlichen Bedingungen Zwangsarbeit leisteten.

Der Text ist ein Auszug aus dem 400-Seiten-Roman „Das flüssige Land“, der 2019 erscheinen wird. Edelbauer: „Die Beschäftigung mit Erinnerungsphänomenen, der falschen Weitergabe von Erinnerung, ist der wesentliche Stoff meines Romans.“

Deutschland ist diesmal in Klagenfurt mit gleich neun Autoren und Autorinnen vertreten, weiters lesen Schriftsteller aus der Türkei, der Schweiz und der Ukraine.