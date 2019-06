Bachmann-Preis, Tag 1: Gespenster, Erklär-Bären und neue Sagen

Am ersten Tag lasen nur Frauen. Eröffnet wurde der Wettbewerb von der Berliner Autorin Katharina Schultens, die einen Auszug aus ihrem Debütroman vortrug. Der rätselhafte Text blendet in eine dystopische Zukunft, in der die Reproduktion nur noch durch die Wissenschaft gesichert werden kann.

Jurorin Hildegard Keller brachte es auf den Punkt, indem sie sagte: „Äußerst präzise wird hier äußerst intensiv Verwirrung gestiftet.“ Stefan Gmünder sah „poetische Dunkelheit“, Hubert Winkels verglich den Text mit Bildern von Maria Lassnig, Michael Wiederstein sah Parallelen zu Orwells „1984“, Klaus Kastberger zum Film „Avatar“, und er nannte den Text „so, wie er ist, perfekt“.

Die Diskussion bot bereits die erste große Show – die Jury stritt darüber, ob man streiten soll oder nicht.

Als nächstes kam die Wienerin Sarah Wipauer mit einem Text, der mit dem wunderschönen Satz „ Gespenster entstehen zufällig“ begann. In der sehr humorvoll erzählten Geschichten ging es um einen offenbar sterbenden Raketentechniker, der sich auf einer Raumstation wiederfindet und dort fliegende Kühe, kranke Kinder und seinen Bruder und seine Schwägerin sieht, beide schon lange tot. Die Schwägerin bohrt schließlich ein Loch in die Raumstation (es gab tatsächlich ein rätselhaftes Loch auf der realen ISS).