B-Girls am Vormarsch: Wer ist die beste Breakdancerin des Landes?

Im Wiener Volkstheater kommt es am Samstag zu einer Premiere. Zum ersten Mal wird es in der österreichischen Red-Bull-BC-One-Geschichte ein Finale geben, bei dem sich ausschließlich B-Girls ( Szenebegriffe für Frauen, die breaken) gegeneinander messen. Die Siegerin des Finales, das am Samstag vorm Herrenbewerb ausgetragen wird, löst damit auch ihr Ticket zum Weltfinale, das heuer in Mumbai ( Indien) stattfindet.

Über Sieg und Niederlage entscheiden – wie bei den B-Boys – drei Juroren, die man auch als Crème de la Crème der Breakdance-Szene bezeichnen kann: Der amtierende Weltmeister Lil Zoo, BC-One-All-Star Junior und Sarah Bee, einer der besten B-Girls der Welt. Die Französin mit algerischen Wurzeln lebt und tanzt in Paris für die Zamounda Crew. Erste Breakdance-Erfahrungen machte sie mit elf Jahren, animiert von einer Freundin, die mittlerweile ihre Lebensgefährtin ist