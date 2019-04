Livestream zum "Red Bull BC One Cypher Austria"

Am kommenden Samstag (13. April) treffen im ausverkauften Wiener Volkstheater die besten B-Boys und B-Girls des Landes aufeinander, um herauszufinden, wer Österreich beim " Red Bull BC One World Final" in Mumbai ( Indien) vertreten wird. Der Breakdance-Wettkampf wird live übertragen. Hier geht es zum Livestream.

Die Juroren im Volkstheater sind: Lil Zoo, der amtierende Weltmeister aus Österreich, BC-One-All-Star Junior und Sarah Bee, einer der besten B-Girls der Welt.