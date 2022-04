B-Girl Thalia Asllani übers Tanzen: "Man muss aus seiner Komfortzone raus"

Das Tanzen hat auch ihr Selbstvertrauen positiv beeinflusst. Es stärke, wie sie sagt, den Charakter. „Ich war immer schon ein offener, selbstbewusster Mensch. Aber das Tanzen hat mich da noch einmal stärker werden lassen. Man ist immer gefordert, möchte sich ständig weiterentwickeln und muss aus seiner Komfortzone raus, um bei Wettbewerben, die im Breaking Battles genannt werden, bestehen zu können.

Die nächste Bewährungsprobe gibt es am Samstag, den 16. April, in Wien. Dann geht es für die heimischen B-Girls und B-Boys wieder um die Wurst. Auf die Sieger wartet die Chance, sich für das Red Bull BC One Weltfinale am 12. 11. in New York zu qualifizieren, ein Bewerb, der mit einer Weltmeisterschaft vergleichbar ist. Die Chancen, daran teilzunehmen, beziffert Thalia als „gering“, obwohl sie Teil des österreichischen B-Girl-Nationalkaders ist. Dieser wurde 2020 gegründet, nachdem bekannt wurde, dass bei den Olympischen Spielen in Paris (2024) in der Disziplin Breaking zum ersten Mal Medaillen vergeben werden. Thalia sieht diese Entwicklung aber nicht nur positiv, denn sie sieht Breaking mehr als Kunst – und weniger als Sport. „Wichtig ist, dass der Ursprung, der in der Hip-Hop-Kultur verwurzelt ist, nicht verloren geht.“