B-Boy Menno schrieb in Brasilien Geschichte

Das BC One Weltfinale in Rio de Jainero bot vergangenes Wochenende einer Reihe von Weltklasse-Breakern aus der ganzen Welt, darunter die Olympioniken B-Boy Hiro10, B-Boy Victor und B-Girl Logistx, eine große Bühne. Den Sieg holte sich bei den Männern aber wieder B-Boy Menno. Der aus den Niederlanden kommenden Breaker zeigte nach einer längeren Pause ein weiteres Mal, wo der Bartl den Most herholt. Nach 2014, 2017, 2019 krönte er sich auch 2024 zum Champion.

B-Girl India

Bei den Frauen lieferte B-Girl Nicka einen brillanten Kampf, aber es reichte nicht, um die Kampfrichter davon zu überzeugen, dass sie stärker war als B-Girl India, die nach ihrem Sieg 2022 in New York das Finale bereits zum zweiten Mal gewann. "Ich bin so glücklich, meinen zweiten Titel hier in Rio zu gewinnen, es bedeutet mir so viel, besonders weil ich im gleichen Jahr wie mein Crew-Kollege und Mentor Menno gewonnen habe", sagte India nach dem Titelgewinn.

Infos: Das Red Bull BC One Weltfinale 2025 findet übrigens am Sonntag, den 9. November 2025 in Tokio, Japan, statt.